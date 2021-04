Los que contribuyen a exacerbar el odio

LA CAMPAÑA ELECTORAL de Madrid está convirtiéndose en un inmenso lodazal flanqueado por dos trincheras con ambos contendientes intercambiando lo peor de los mensajes políticos. Hay tal grado de radicalización que cuesta entender lo que ocurre en ese estercolero donde lo que menos importa es solucionar los problemas, que son muchos, de los ciudadanos. Da la impresión de que lo único que se pretende es sacar partido electoral, hacerse con el poder a cualquier precio. En ese todo vale aparecieron tres sobres amenazantes con balas en su interior dirigidos al ministro del Interior, a la directora general de la Guardia Civil y al exvicepresidente Pablo Iglesias; y este mismo lunes se localiza otro paquete con una navaja ensangrentada con la intención de intimidar a Reyes Maroto. En este caso, el suceso no tiene más recorrido que el de anécdota berlanguiana tanto por que el remitente, un perturbado mental con antecedentes similares, incluyó nombre, apellidos y dirección en la misiva, como por el exceso de celo de la política en airear lo ocurrido asociándolo con el episodio anterior. Sorprende que esos sobres hayan podido pasar los filtros de seguridad en dos ministerios; uno de ellos, ni más menos, dedicado a garantizar la seguridad de los ciudadanos. ¿Qué hubiera pasado si el contenido fuera ántrax o algún compuesto explosivo? No es cuestión baladí que se saltaron los controles y alguien debería rendir cuentas. Lo ocurrido es lo suficientemente serio como para no caer en la tentación de banalizar las circunstancias que rodean a las amenazas. Nadie se entretiene enviando balas a cargos públicos sin una razón fuerte y la munición de un fusil ametrallador Cetme no está al alcance de cualquiera; es decir, que la intimidación puede ir en serio aunque resta por saber quién maneja los hilos. A la espera de que se aclaren todas las dudas hay evidencias en clave política. La más importante es que a Isabel Ayuso, que no estaba en el debate de la discordia, se le estropeó una campaña inteligentemente estructurada que, según todos los sondeos, la situaba a las puertas de la mayoría absoluta. En la misma medida PSOE, UP y Más Madrid aparcaron sus notables diferencias –Ángel Gabilondo no quería un Gobierno de coalición con Iglesias y UP y MM rechazaron concurrir juntos– para formar un Frente Popular con el objetivo de movilizar el electorado y desbancar al PP. Mientras, Vox sigue a lo suyo, reventar el sistema con idénticos argumentos populistas a los utilizados por Podemos antes de pisar moqueta. Recordaba ayer el expolítico catalán Ignasi Guardáns que: “Vox es el punto de inflamación pero otros en el Congreso han contribuido a exacerbar el odio”. ¿Cuándo se darán cuenta los políticos de que cada acción genera una reacción mayor?