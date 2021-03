Luces brillantes en medio de un mar de oscuridad

ESCRIBÍA Isaac Asimov que “el aspecto más triste de la vida actual es que la ciencia gana en conocimiento más rápidamente que la sociedad en sabiduría” y la situación apenas se modificó, más bien al contrario. Da la impresión de que mientras la investigación avanza a pasos agigantados, y no hay mejor ejemplo que las vacunas contra la COVID-19, la clase política (fuerza tractora obligada a mover a los ciudadanos) se ancló en debates estériles que a ninguna parte conducen. Nos referíamos ayer a los problemas que tienen nuestras universidades, de acuerdo con el estricto análisis del Observatorio del Sistema Universitario, y más concretamente a las deficiencias que se observan en los presupuestos de la Universidade de Santiago de Compostela, similares a las que sufren los otros campus gallegos. De la misma forma que Noam Chomsky nos preguntaba cuál es en realidad el mundo en el que queremos vivir estamos obligados a plantearnos qué universidad queremos. No es una cuestión baladí. Este sábado un editorial en el periódico El País, coincidente con EL CORREO, alertaba de que “el tren del conocimiento avanza a toda velocidad y España lo está perdiendo”. Lo preocupante es que hay mimbres entre la comunidad científico-investigadora pero faltan políticas y recursos económicos. Nuestros lectores pueden comprobar en las páginas 16 y 17 que un amplio abanico de mujeres y hombres de nuestra comunidad figuran en puestos destacados en las listas de los más citados del mundo en sus ámbitos del conocimiento. Hay números uno en distintas especialidades con aportaciones significativas y todos ellos gozan de prestigio y reconocimiento por parte de colegas de las mejores universidades... a pesar de que ante la sociedad continúan siendo unos grandes desconocidos por falta de visibilidad institucional. Un repaso a esa extensa lista –son todos los que están, pero no están todos los que son– nos devuelve la confianza en que no todo está perdido y nos debería empujar a exigir a los responsables políticos recursos suficientes para poner coto a la precariedad en la que se mueven e impedir que las nuevas generaciones de investigadores tengan que buscar cobijo lejos de la tierra en la que nacieron y se formaron. Es el gran reto que tenemos por delante como se demostró en este año tan terrible. “La investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que es cada vez más difícil encontrar a alguien que esté completamente sano” decía Aldous Huxley y eso es gracias a hombres y mujeres como estos científicos que cada año aparecen en el top de los más citados del mundo. A pesar de la miopía de muchos que deberían dar ejemplo.