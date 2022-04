Macron gana, pero Francia advierte

EUROPA respira aliviada tras el veredicto de las urnas francesas. La pregunta ahora es ¿por cuánto tiempo? Como pronosticaban los sondeos, Enmanuel Macron logró imponerse a Marine Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones, y gobernará en su segundo y último mandato otros cinco años. Su victoria cierra la puerta a la ultraderecha, pero no le da un portazo, porque, aún habiendo perdido, la candidata de la Agrupación Nacional va escalando puestos en el camino hacia el Palacio del Elíseo en cada cita electoral. Le Pen tiene un apoyo nada desdeñable en Francia que a nivel europeo debe escucharse como una alarma, otra que suena junto a la que se activó primero en Reino Unido y que acabó en el brexit, o junto a la prendida en Italia en las elecciones de 2018, cuando la Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas lograron la mitad del apoyo ciudadano. A Enmanuel Macron le espera un mandato muy complicado de gestionar por muchas y variadas razones. La inflación y los efectos de la invasión rusa de Ucrania son, en estos momentos, la primera preocupación de cualquier gobernante en Europa. Pero Macron tiene además por delante el gran reto, la responsabilidad ineludible, de atajar la creciente ola de descontento social que recorre su país, la de aplacar la ira de los ciudadanos que se revuelven contra el sistema porque llegan con muchas dificultades a fin de mes, la de aquellos que se sienten agraviados por las élites y empiezan a ver la inmigración como una amenaza a su sistema de bienestar. Macron sabe que seguirá siendo presidente con los votos prestados de quienes, aún no queriéndolo y hasta odiándolo en muchos casos,, le votaron para cerrar el paso de Marine Le Pen al Elíseo y al mismo corazón del poder político de la Unión Europea. En realidad, la responsabilidad de contener el descontento social y su conversión de votos a la ultraderecha y otros extremos no es solo de Macron. Cada país en Europa sabe de lo suyo en esta amenaza. En España, algunos analistas equipararon las protestas de los camioneros con las de los chalecos amarillos franceses, el independentismo se alimentó también de la crisis, y está por ver cómo resulta el liderazgo de Feijóo en el PP como muro de contención en el avance de la extrema derecha en las instituciones. La République habló alto y claro. La advertencia es para toda Europa.