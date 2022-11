Mal momento para atrincherarse del fuego amigo

dimisión Es difícil que los políticos se planteen renunciar a su cargo, si hay conseguido pisar moqueta. Ya saben, la vocación de servicio público que les inunda el corazón y no les permite dejar de pensar en el bien de todos nosotros. Por eso cuando uno de ellos da el paso y presenta su dimisión se monta el tinglao que se monta, como acaba de suceder con el concejal compostelano Javier Fernández. El hasta ahora responsable de Obras entiende que se le falta al respeto al quitarle competencias en los centros socioculturales, que tampoco es que sea un caramelo reclamado por todos. Y como tiene su puesto de funcionario en el Consello de Contas y asume que hay vida más allá de la política... pues nada, coge puerta y ahí se quedan ustedes, con uno menos y tan ricamente. Y aquí llega el momento de las interpretaciones, de la valoración de cada uno, de si hace bien o no dejándolo todo a seis meses de las elecciones. El caso es que para el gobierno que encabeza Sánchez Bugallo este fuego amigo le entra por retaguardia cuando está intentando deshacerse del nido de ametralladoras que tiene enfrente. La oposición gana terreno a derecha e izquierda y no es el mejor momento para sumar más preocupaciones. Quien conoce un poco el funcionamiento del gobierno local, con sus departamentos estancos no siempre bien comunicados, no estará del todo sorprendido, porque lo que ha pasado era una posibilidad creciente desde hace mucho. Lo que es seguro es que a seis meses de elecciones locales, y con las encuestas retorciéndose a su bola, estas bombas de racimo minan más de lo esperado la moral de la tropa socialista.

Beatriz Castro. Periodista