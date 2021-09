Mala noticia, pero con buenos síntomas

Santiago Que las tantos años esperadas obras de reurbanización del Campus Vida de la Universidade compostelana hayan quedado desiertas es todo un jarro de agua fría, porque la verdad es que han pasado de ser necesarias a ser de primera necesidad, a la vista de cómo están los viales y el mobiliario urbano, y la necesidad de que este espacio pase a ser algo más que un gran aparcamiento rodeado de facultades. La buena noticia es que la razón por la que no hubo ofertas en el concurso convocado por Raxoi para diseñar la reforma a fondo de esta zona tan emblemática, parece deberse a dos razones que no están relacionadas en sí con la obra. Por un lado, se apunta a que al haberse licitado en verano podría haber pasado un tanto desapercibida, y por otro, a que en la actualidad, con la flexibilización de las normas para invertir en obras los remanentes de proyectos que no se pudieron ejecutar durante la pandemia, y con la llegada de los Fondos Europeos para la recuperación, las empresas no dan abasto a tanto trabajo y tienen problemas por la escasez de personal. Si el incremento del turismo es una buena señal, la recuperación de empleo en otros sectores tan estratégicos como la construcción es todavía mejor, porque además supone una mejora general de las infraestructuras públicas. Ahora lo que hace falta es que la nueva convocatoria salga cuanto antes y que la mejora del Campus Vida deje de gastar tinta en reportajes para denunciar la situación, para gastar hormigón, asfalto, farolas y nuevos bancos, y que la excelencia docente que se le ha reconocido a este recinto universitario vaya acompañada también de una excelencia en las instalaciones. Costó muchos esfuerzos que el Ayuntamiento y la USC cerraran al fin un acuerdo para poder llevar a cabo las obras y conseguir el presupuesto necesario, y sería ahora una pena que el concurso volviera a quedar desierto y la Residencia, a monte, y no precisamente da Condesa.