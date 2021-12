Malas noticias para la pesca

EL CONSEJO DE MINISTROS DE PESCA más largo de los últimos años no acabó con buenas noticias para Galicia. Todo podría haber sido peor, claro. La propuesta inicial, con la que arrancó la negociación, lo era. Pero entre el blanco y el negro, siempre hay grises que, también, pueden ser de mayor o menor intensidad. En este caso, el gris tiende a oscuro. El acuerdo supone una rebaja del 8 % en las capturas de merluza, la especie más importante para la flota gallega y para la que inicialmente se proponía un recorte del 18 %. Las negociaciones lograron edulcorar el resultado, pero es el tercer año consecutivo de rebaja y el final sigue siendo pésimo para quien se gana el pan pescando y comercializando esta especie. Sobre otras, hubo incluso avances. En el jurel, por ejemplo, la negociación sirvió para cambiar la propuesta de bajar un 16 % las capturas en aguas que van desde Fisterra al golfo de Cádiz por un incremento del 12 %. Dice la conselleira de Pesca, Rosa Quintana, y no le falta razón, que el acuerdo en el que se fijaron los totales admisibles y capturas (TAC) y las cuotas para 2022 en aguas del Atlántico y del mar del Norte es escaso y muy limitado. Lo es para un sector clave para la economía gallega. Pesca, marisqueo, acuicultura marina y el sector transformador de los productos del mar dan trabajo en la comunidad a más de 100.000 personas de forma directa o indirecta, y generan más del 2 % de la riqueza de Galicia (PIB). Por eso no se entiende el aplauso al acuerdo para la pesca en el Atlántico del Gobierno de España, representado al más alto nivel por el ministro Luis Planas en las negociaciones. Como tampoco se entiende que justo ahora, cuando la recuperación ha de llegar –y según los planes del Ejecutivo, ha de hacerlo a todos y de manera justa– se apunte así contra los intereses de un sector que durante el tiempo más duro de la pandemia siguió faenando para que no faltase pescado en el plato. Vuelve a plantearse el dilema de priorizar la economía o el medioambiente. El mismo debate abierto en torno a la transición energética o a la protección del lobo frente a los intereses del sector ganadero. Habrá quien diga, y tiene razón, que hay que buscar el equilibrio. Pero también hay que ver el momento adecuado para tomar medidas más o menos drásticas. Y puede que ahora, en el despegue de la recuperación tras la crisis sanitaria que puso la economía a los pies de los caballos, no sea el momento para tanto recorte, porque está en juego la viabilidad de la flota y de muchos puestos de trabajo que, como otros, a ojos de algunos políticos son solo esenciales cuando conviene.