Malestar con la enseñanza semipresencial

voces sensatas alertan de que la enseñanza va camino de convertirse en una de las grandes víctimas del covid. Los gobiernos y la comunidad educativa no están sabiendo resolver los retos de adaptar el sistema a las dos principales exigencias de la pandemia: garantizar la seguridad en el ámbito de la salud pública y ofrecer una educación basada en la excelencia. Muchas comunidades han dado por perdida la batalla de la presencialidad a las primeras de cambio, y se han encomendado a un incierto modelo de semipresencialidad sostenido de aquella manera por la teleenseñanza y sobre cuyos resultados se extiende el manto de la duda, por no decir que nos aboca a las tinieblas del fracaso. Existe consenso en advertir de que las regulaciones desiguales perjudican a los estudiantes, y lo existe en recetar que los alumnos tengan las mismas posibilidades en todas las autonomías; que haya una igualdad de oportunidades real, o sea. Pero la crisis del coronavirus ha transformado estos consensos en utopías, comenzando por la presencialidad. Nadie discute que ese es el escenario irrenunciable para una enseñanza de calidad y en igualdad de condiciones, pero vemos un día sí y otro también que pocos están dispuestos a asumir los sacrificios que exige. De hecho, asociaciones de padres de distintas comunidades no esconden su malestar y preparan recursos contra los evidentes fallos del modelo semipresencial. Dejemos claro que la eficacia del mismo es dispar y que hay centros en los que funciona razonablemente, pero pongamos el dedo en la llaga: renunciar a las clases presenciales afecta a la igualdad de oportunidades y a la equidad. Digamos más: conformarse con el apaño de la semipresencialidad degenerará, más pronto que tarde, en un peaje que pagará la sociedad toda, comenzando por la comunidad educativa. No se trata de un problema particular de Galicia ni de Cataluña, tampoco de Andalucía o de Canarias. Reducir los contenidos, flexibilizar los criterios para pasar de curso, bajar el listón en la selectividad son parches para salir del paso que retratan la dolorosa y peligrosa renuncia a la excelencia educativa, que la propia ministra Celaá dinamita con su insólita sugerencia de un curso covid con aprobado general. Constata Francisco García, secretario de Enseñanza de CCOO, el sindicato más fuerte del sector, que la educación no es una prioridad política, un asunto de Estado, y se queja de que no se han explorado fórmulas más allá de las socorridas clases online, a las que muchos alumnos no pueden acceder. Apunta bien el líder sindical.