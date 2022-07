Malos tiempos para las previsiones

Que estamos en un mal momento está claro. En lo social, en lo económico, en lo editorial. Lo que iba a ser una crisis de inflación transitoria se ha convertido en perenne: unos precios que no iban a sobrepasar el 10 % hace tiempo que pulverizan ese registro... y quienes auguraban que se llegaría a un verano más tranquilo se equivocaban. Por mucho que estemos hablando ahora de crecimientos que parecen altos, por encima del cinco por ciento y superiores, el caso es que la recuperación que nos llevaba a niveles previos al estacazo de la prepandemia se ha ralentizado, y con el paso de los trimestres podría iniciar la ruta hacia unos registros negativos que, de marcar tendencia, nos abocarán a una recesión. Para los economistas, incluida la ministra del ramo, la coruñesa Nadia Calviño, no está siendo nada fácil calibrar la situación. Primero el impacto de la covid sobre las cadenas de producción y logística amenazó el comercio global; después llegó la crisis de las materias primas y energética y, para rizar el rizo, la guerra fría 2.0 a la que llegamos los países de la extendida OTAN con Rusia –y esperemos que no se extienda a China–ha cambiado de tal manera el marco global geoestratégico que ningún economista se atreve hoy a dar previsiones. A lo sumo plantean augurios, y los que ofrecen no son nada buenos. Hacen falta certezas que en la actualidad no existen. Toca construirlas.