cuando el exministro Josep Piqué explica que admira a Angela Merkel por su rigor, seriedad y sinceridad, también está diciendo que echa de menos en los gobernantes de España –en la inmensa mayoría de la clase política, en puridad– esa sinceridad, esa seriedad y ese rigor que luce la canciller de Alemania. Cuando las sociedades científicas, una cincuentena, les espetan a nuestros políticos que, “en salud, ustedes mandan, pero no saben”, en realidad están alertando de que el ruido, la discusión y la crispación alimentan la expansión del covid; están reclamando “criterios científicos claros, comunes y transparentes”. ¿Qué esperan estas prestigiosas sociedades de quienes nos gobiernan?: que abandonen el partidismo tóxico que nos empuja al abismo y que tomen decisiones avaladas por la ciencia, ni más ni menos. Los regateos para confinar Madrid de aquella manera, que las democracias del mundo contemplan boquiabiertas, estupefactas y preocupadas, nos llevan a un desastre que carcome la confianza de la ciudadanía en los líderes políticos, de izquierdas, de derechas y mediopensionistas. Anteponer los intereses particulares de cada cual –la politiquería, o sea– a la protección de la salud pública general, nos instala en el caldo de cultivo ideal para la propagación descontrolada del coronavirus. Si España fue, con Italia, el país de la Unión Europea más devastado por la primera ola del covid-19 y vuelve a serlo en esta segunda andanada, parece evidente que no hemos aprendido de los errores ni tenemos interés alguno en hacerlo –seguimos esperando la luz verde a un comité independiente de evaluación–, y que no queremos hacer autocrítica. Con notables excepciones de razonable gestión de la pandemia –Galicia forma parte del club de comunidades que aplican el sentidiño para controlar los contagios–, sufrimos con espanto una toma de decisiones que se aleja de los criterios científicos, sin duda porque nuestros gobernantes son incapaces de encontrar el equilibrio –¿imposible?– para proteger la salud sin descalabrar definitivamente la economía. Creímos, o nos hicieron creer, que habíamos vencido al virus con uno de los confinamientos más estrictos del planeta, pero una desescalada apresurada nos devolvió a la durísima realidad. Y lo peor es que se siguen tomando decisiones que no están avaladas por la evidencia científica, tanto con los test cuanto con los umbrales de confinamiento, por no hablar de incoherencias palmarias como la de cerrar los parques y abrir los bares. Vamos, ¡ay!, de dislate en dislate.