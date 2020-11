Mano dura con los ‘artistas’ del espray

LA OPERACIÓN policial llevada a cabo en Barcelona para meter en vereda a los pintamonas adictos a guarrear con espray todo tipo de espacios privados y públicos demuestra que sí es posible frenar dichos actos vandálicos. El citado dispositivo permitió detener a casi un centenar de grafiteros que habían causado daños superiores a los veinte millones de euros –se dice pronto– solo en el metro de la Ciudad Condal, que es uno de lienzos preferidos por los gamberros a la hora de plasmar su arte. La nota policial no hace mención a las sanciones recibidas por los detenidos, pero no hay que ser un lince para deducir que a buen seguro casi todos se fueron de rositas o tendrán que pagar una multa menor a la que recibiría cualquier conductor despistado por circular a 40 por hora en un tramo limitado a 30. ¿Por qué? Porque eso es lo que suele suceder, al menos en España, en la mayoría de los casos relacionados con el vandalismo urbano, y Santiago no es una excepción dentro de esa absurda norma de tratar con un tacto exquisito a los culpables de que infinidad de ciudades luzcan un estado deplorable. En la capital gallega sabemos mucho de este tema y ha calado la sensación de que luchar contra los grafiteros es una batalla perdida, por lo que muchos vecinos se han resignado ya a sufrir los efectos del espray no solo en numerosos muros, paredes y monumentos públicos, sino en sus propios portales, escaparates y portalones de garajes. El Ayuntamiento de Santiago afirma que gasta cada año unos treinta mil euros en limpiar cerca de mil grafitos, pero a todas luces se trata de un dispositivo insuficiente para resolver el problema. Lo que hay que hacer es poner a los gamberros ante el juez y exigir que sean castigados con sanciones ejemplares. Solo así podremos vivir en ciudades dignas y limpias.

BEATRIZ CASTRO/Periodista