Marilar Aleixandre recibe un merecido galardón por ‘As malas mulleres’

RECONOCIMIENTO. El Ministerio de Cultura y Deporte la ha galardonado con el Premio Nacional de Narrativa 2022 por su obra As malas mulleres. En esta, narra la situación (y sufrimiento) de las mujeres españolas encarceladas en el siglo XIX. Un libro que recoge de forma brillante las desigualdades de la época, y a la vez ofrece una mirada esperanzadora sobre el ser humano. Marilar Aleixandre, que nació en Madrid a mediados del siglo pasado, además de narradora, es poeta y traductora, colaboradora de EL CORREO y profesora de la USC. Presente desde joven en Galicia, su vida profesional ha estado ligada a la enseñanza y a la escritura en nuestra comunidad, siendo el gallego su lengua literaria. No es su primer premio y, por su valía, seguro no será el último. Ya en 2020 ganó el Blanco Amor de Novela con su libro As malas mulleres. Por esto y por lo que vendrá, ¡Parabéns!