Más ‘caña’ a los conductores ebrios

Raro es el día en que el parte de la Policía Local de Santiago no contiene alguna incidencia relacionada con conductores que circulan ebrios, y en ocasiones también drogados. El relato de los hechos casi siempre es el mismo. Los agentes comprueban que un coche va haciendo maniobras extrañas, dan el alto al conductor después de una persecución no siempre sencilla, le hacen la prueba de alcoholemia y prácticamente siempre da positiva. Lo mismo ocurre cuando acuden a un accidente y someten a un test de alcohol al causante del mismo, porque la mayoría de las veces existe una relación directa entre el consumo de drogas líquidas o sólidas y los siniestros de tráfico. Los datos indican que en los últimos años la gente está mucho más concienciada, gracias a las campañas de Tráfico, con el peligro propio y ajeno que supone ponerse al volante de un vehículo con los reflejos mermados y es un hecho que la inmensa mayoría de los ciudadanos deplora este tipo de conductas, pero también es una realidad que algunos cafres se niegan a pasar por el aro pese al radical endurecimiento de las sanciones. ¿Qué se puede hacer? La respuesta parece clara: imponerles multas mucho más altas que las actuales y retirarles el carné de conducir durante mucho más tiempo, que a buen seguro es un castigo más efectivo que el primero por afectar por igual a todas las clases sociales, tengan o no una cartera abultada. Poner un freno mucho mayor a esa lacra debería ser la gran prioridad de la DGT, que ahora parece estar más centrada en perseguir a los fumadores. ¿De verdad ese es el gran problema?