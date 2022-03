Más felices es posible, más pobres es seguro

Dicen que el dinero no da la felicidad y, quizás por este motivo, hay estadísticas en las que se observa que en varios países donde el PIB es de los más bajos del mundo sus habitantes, en cambio, viven contentos. El estado de ánimo no va, por fortuna, ligado en exclusiva a un nivel de riqueza. Tener una buena casa, conducir un coche de lujo o hacer viajes a lugares exóticos y carísimos son factores que ayudan a ser más optimistas, pero no los únicos. Menos mal. Porque a la vista de la evolución del IPC, cuya tendencia alcista camina imparable hacia los dos dígitos, no hay duda de que lo que viene por delante para los hogares no son tiempos de caviar y champán sino de apretarse el cinturón hasta que el cuerpo aguante. Bien es cierto que se trata de un problema que afecta a toda la zona euro, como da fe que el nivel alcanzado en Alemania no se veía desde 1974. Habrá que tomar decisiones a nivel continental, empezando por el BCE, al que se vuelven todas las miradas en busca de un incremento de tipos para paliar el desastre. Pero esto no evitará que La Moncloa, donde acaban de alumbrar un plan de choque, deba seguir trabajando en nuevas actuaciones, pues las que están sobre la mesa a todas luces (nunca mejor dicho ante una electricidad disparada) se van a quedar cortas. El Gobierno apuntó en la chequera 6.000 millones para ayudas directas a empresas y familias hasta el 30 de junio que va a tener que ampliar, pues si cree que la subida de los precios es cosa de tres meses es que no entiende la situación. Tanto es así, que el Banco de España ya avisó de que no habrá estabilidad hasta 2024, dos años más en los que los ciudadanos notarán de forma nítida la pérdida de poder adquisitivo. Un escenario inquietante que obliga a Pedro Sánchez y su equipo a acertar con las medidas, para lo que sería bueno que escuchasen a los expertos cuando avisan de que aplicar bonificaciones al gasóleo puede avivar la espiral inflacionista en lugar de frenarla. También a Feijóo y a su consejo de rebajas fiscales o a las alertas sobre un excesivo intervencionismo en el mercado energético, pues la supervisión de Bruselas retrasará la caída del recibo. Vienen curvas y tocará ser ágiles. Agudizar el ingenio para capear la tormenta. Tan vez, pese a desgracias como la guerra de Ucrania, en el futuro podamos ser más felices. Lo que parece seguro es que seremos más pobres.