Más prevención, menos improvisación

no creo que nadie en Santiago con mando en plaza esté esperando a tomar medidas reales a que el problema de la movida se le vaya más de las manos. Pero ahí está el riesgo, que cada día es más evidente. No se trata solo de que un par de jueves a principios de curso se desmadren y concluyan como el rosario de la aurora. Es un problema que viene de largo, como bien denuncian los cientos, o miles, de vecinos afectados. La pandemia lo dejó entre paréntesis, pero ha vuelto con la misma fuerza, o más. Dejemos por un momento al lado las posibles connotaciones sanitarias del asunto, por los miles de chavales arrejuntados y sin protección, en bastantes casos. Quizá a algunos les suene manido, pero hay que recordar que los vecinos tienen derecho a dormir en sus propias casas. ¿El problema es el horario o el aforo de los locales de hostelería nocturna, como aseguran los empresarios? Quizá una parte, pero como decimos, los residentes de las zonas afectadas recuerdan que llevan con esta situación tres lustros, que se dice así muy pronto. Un amigo alemán me contaba hace un tiempo que en su ciudad, en su edificio, si alguien ponía la lavadora a partir de las diez de la noche podía estar seguro de que en diez minutos aparecería por allí la Policía, avisada por algún vecino indignado. Sin llegar a ese extremo, no parece razonable que demos por asumido que cientos de personas no podrán descansar porque la juventud tiene que socializarse, que llevan mucho tiempo encerrados. Aquello tan básico como que tus derechos concluyen donde empiezan los de los demás sigue vigente, ¿no?. Pero para controlar el problema habrá que tomar decisiones, y hasta ahora ha habido mucho más de improvisación, desde el Ayuntamiento, que de estrategia y medidas a corto y medio plazo. Dar por hecho que pasa porque tiene que pasar es asumir que uno no hace el trabajo por el que le pagamos. Los políticos están al servicio de todos, también de los aburridos que quieren dormir. Beatriz Castro. Periodista