Más que vivir... hoy sobrevivimos

Vivir. ¿Cómo vivir con unos sueldos que apenas se han revalorizado respecto a la desbocada subida del IPC? La situación es insostenible para muchos ciudadanos que, por tener que coger el vehículo a diario para desplazarse hacia sus trabajos, han tenido que prescindir de salir con él los días de descanso, en los que disfrutaban de actividades de ocio, algo de lo que hoy ya no gozan, pues el dinero no da para todo y, con los mismos mil euros al mes que antes no se puede costear el disfrute personal, solo las necesidades, y malamente. Los ‘caprichos’ a la hora de ir al supermercado también son cosa del pasado, pues ya bastante cuesta llenar la nevera con los alimentos básicos. La calculadora se ha convertido en la mejor amiga de los hombres y las mujeres modernos. Y algunos han practicado ya tanto con los números en los últimos tiempos que son capaces de realizar cuentas mentales más rápido que los mejores ingenieros. Y es que no queda otra. Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística reflejan que, para las familias españolas, la vida hoy es unos 3.170 euros anuales más cara que antes de la pandemia. Al mes, esto supone unos 264 euros más cara que en el año 2019 (del que solo nos separan tres), y se incrementan cada día por el encarecimiento de los combustibles, la luz, el pan, los huevos... Más que vivir, lo que a día de hoy todos hacemos es sobrevivir.