Mascarillas para disimular la amargura

DENTRO de un par de semanas tendremos tiempo de analizar si el cierre de facto de innumerables bares y restaurantes de Santiago –todos los que no cuentan con terraza o ven inviable mantenerse con unas pocas mesas exteriores– habrá cosechado el objetivo que se perseguía, no otro que frenar la ola de contagios. Difícil será conseguir dicho fin si mucha gente sigue saltándose a la torera la prohibición de celebrar fiestas privadas, ajenas a cualquier control, en pisos particulares o locales poco escrupulosos con la legalidad, pero cabe esperar que las nuevas restricciones metan el miedo en el cuerpo a quienes se han pasado por el forro la llamada responsabilidad individual. Todas esas cuestiones habrá que examinarlas, decíamos, dentro de quince días, cuando el estudio de la últimas curvas de contagios permita extraer conclusiones fiables, pero lo que sí es seguro es que en estas dos semanas muchos más trabajadores compostelanos y españoles pasarán a depender de las ayudas de papá Estado para poder sobrevivir. La antigua clase media, ya tan vapuleada en los años precovid, está sufriendo tal descalabro que dentro de poco, si la situación no mejora mucho y pronto, será tan solo una sombra de lo que fue y pasará a convertirse en una masa gris de personas desencantadas, agriadas y resentidas tras haber perdido su trabajo, comprobar que sus pequeños negocios se han ido al garete y asumir que su supervivencia depende de las limosnas que el Gobierno de turno tenga a bien concederles. Los pocos ricos seguirán igual, los pobres lo serán aún más y quienes se hayan visto obligados a abandonar los carriles medios ya no se preocuparán por construir un país más próspero, libre y orgulloso. Desfilarán bajo la bandera de la sumisión mientras rezan para que los donativos no se agoten. Con la mascarilla puesta, eso sí, para disimular la amargura.

BEATRIZ CASTRO/Periodista