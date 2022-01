Matadoiro, Belvís y la olvidada piqueta

los presupuestos municipales serán aprobados en breve tras el acuerdo alcanzado por el PSOE y Compostela Aberta, que garantiza la mayoría suficiente para dar vía libre al proyecto. Varias han sido las exigencias planteadas por los líderes del antiguo partido gobernante en Santiago, felizmente en la oposición tras el nefasto mandato de Martiño Noriega, para no vetar la aprobación de las cuentas públicas. Y entre esas reclamaciones aparece de nuevo, vaya por Dios, la integración de O Matadoiro en el parque del Belvís. Los mareantes se refieren, claro, al tremebundo edificio que afea desde hace décadas una de las arterias principales de la capital gallega, Virxe da Cerca, y destroza por completo la estética de esta parte del casco histórico al tratarse de un burdo cajón de color rosáceo salpicado por numerosos ventanucos que dan grima. ¿Qué extraña pasión despierta semejante bodrio , antes llamado Casa da Xuventude, en los representantes de la ideología podemita made in Compostela? Solo ellos lo saben, pero lo cierto es que su empecinamiento ha impedido acometer el derribo, aprobado en pleno, de un inmueble que debería llevar ya varios años criando malvas en el infierno de los horrores arquitectónicos y cuya demolición se paró cuando Martiño Noriega se convirtió en el alcalde más ineficiente de la reciente historia de la ciudad. Poco después, la ciudadanía pudo entender por qué a los populistas de izquierdas les interesaba tanto mantener en pie dicho edificio, que de la noche a la mañana se transformó en una especie de nido privado para que los grupos supuestamente culturales y las agrupaciones juveniles afines a los revolucionarios instalados en Raxoi hicieran en su interior lo que les viniese en gana bajo la bandera de la autoxestión. De hecho, hasta las llaves del edificio público fueron entregadas a uno de dichos grupos. Ahora, con la excusa de los presupuestos, la Casa da Xuventude vuelve a salir a la palestra. Lástima que no sea la piqueta la que salga a relucir.