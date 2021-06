Mayor tamaño, mejor calidad de vida

sanidad El Complejo Hospitalario Universitario de Santiago cuenta con un indiscutible prestigio a nivel nacional e internacional, que en sus más de dos décadas de funcionamiento no ha hecho más que incrementarse. Pero también en la misma medida se han intensificado las demandas de asistencia y las necesidades de dar espacio a nuevos y mejores equipamientos, ya que sus avances en investigación han ido permitiendo perfeccionarlos. De esta forma, es una magnífica noticia que ahora se vaya a proceder a una considerable ampliación de sus instalaciones, nada menos que en un 30 %, para ofrecer todavía un mejor y más completo servicio a todos los ciudadanos de la amplia comarca a la que le ofrece cobertura sanitaria. La evolución de la población también genera nuevas necesidades para hacer frente a la evolución de las patologías que, como el ictus, afectan cada vez a sectores más numerosos en toda el área. Se hace, pues, imprescindible esta ampliación, para la que solo queda pendiente, como recordaba ayer el conselleiro Julio García Comesaña, que la tramitación urbanística avance también rápido, y la burocracia no atasque un proyecto imprescindible para la sociedad. A la vista tenemos el ejemplo de la nueva estación de autobuses de Santiago, cuyo desarrollo se benefició de mecanismos legales (declaración de proyecto público de especial interés), que permitieron sacar adelante el proyecto en un tiempo récord. La colaboración interadministrativa es fundamental para conseguir llevar las propuestas a buen puerto, y en este caso más que nunca se debe poner el máximo interés en acelerar los plazos. Por el propio prestigio de la institución, por la necesidad de contar cuanto antes con estos nuevos equipamientos, y porque cuando se habla de infraestructuras sanitarias, su adecuación no solo es fundamental para mejorar la calidad de vida, sino, en muchas ocasiones, para la vida a secas.