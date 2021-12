Medidas ajustadas ante los riesgos

pandemia El arzobispo de Compostela, Julián Barrio nos instaba ayer durante la ofrenda de la Traslación a “recuperar la confianza en medio de la crisis sanitaria, económica y psicológica actual” argumentando que “la desconfianza hace inviable la convivencia, y la sospecha y el miedo permiten sobrevivir pero empequeñecen”. Tiene razón, mucha razón, ante la situación que vivimos. El hartazgo que nos invade en una circunstancia que está durando demasiado nos pone a prueba y por ello la responsabilidad individual tiene que ayudara salir adelante. Pero cuando aún hay individuos que rechazan las recomendaciones no viene nada mal aplicar medidas restrictivas de más calado.

Lo hace la Xunta y las avala la Justicia con un argumento que no tiene discusión: está justificado lesionar derechos en grado mínimo ante el relevante riesgo de transmisión que se está produciendo. El avance imparable de la variante ómicron plantea otra vez el interesado debate entre salud y economía, conceptos que no deberían colisionar sino ir de la mano: sin salud no hay economía y viceversa. Es necesario reducir los contagios para que no se resientan las empresas ante tan elevado número de bajas laborales que está provocando esta pandemia. Es un aspecto muy a tener en cuenta y que, a tenor de lo visto, los magistrados del TSXG si que lo contemplan. Por el bien de todos.