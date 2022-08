Medidas antes de que sea tarde

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, y los responsables de Augas de Galicia no se cansan este verano de advertir sobre la necesidad de que los ciudadanos restrinjan el uso del agua y, también, de que los concellos tomen medidas para evitar males mayores ante la evidencia de que el tiempo será más bien seco y la lluvia será más bien escasa. En el área compostelana, la Xunta dio ya la pasada semana el aviso de prealerta por escasez de agua en la cuenca del río Tambre, de la que se nutre la capital gallega y casi todos los municipios de su área de influencia más próxima. Santiago y el resto de concellos afectados se reunirán mañana con los responsables de Augas de Galicia para abordar la situación, pero son los responsables municipales, y no la Xunta, quienes tienen la responsabilidad final de tomar las medidas, por muy impopulares que sean, que permitan el ahorro de un recurso que en Galicia, hasta ahora, valorábamos más bien poco. A estas alturas de la sequía que vivimos, ¿son suficientes únicamente las campañas para concienciar a la población o hay que tomar más medidas que eviten otras más drásticas en el otoño?. Algunos concellos gallegos que no hicieron caso de las advertencias y vivieron la prealerta sin más preocupacion ya tuvieron cortes de agua importantes. Porque lo de la prealerta es como las orejas del lobo...