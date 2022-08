Mejor no tener nada que ver con gaviotas

se me echarán encima todos los ecologistas, los animalistas y la gente de bien, pero lo de la gaviota muerta y los 3.000 euros de multa tiene tela. Porque a ver, si uno piensa que la cosa va de estar tan tranquilo y que de buenas a primeras surge lo de coger un palo y matar a golpes a una ave que pasa por delante, pues claro que es fácil simpatizar con el pobre bichejo; pero si la escena es ave carroñera atacando, pues algo habrá que hacer para defenderse. Y sí, es una lástima que no haya servido solo como arma disuasoria y la cosa haya ido a más, pero gaviotas encima en plan película de Hitchcock, pues toca dar golpes a diestro y siniestro, y lamentar que alguna se caiga y no se levante más. Y quien afirme que la situación la resolvería de otra forma más civilizada, ya me gustaría a mí verlo, porque sintiéndolo mucho, no me lo creo.

Y quizá lo que ha pasado en Cíes debería servir como aviso a navegantes de que tenemos un serio problema. Porque las gaviotas ya no se limitan a robar bocadillos en la playa; directamente aparecen en las terrazas de los bares de las ciudades y arramplan con lo que haya, dedo incluido si les cuadra y cae en medio de su camino al bocado.

Solo recordar que son carnívoras, con mandíbulas desencajadas para comer grandes presas, con pico robusto y largo; que muchas colonias muestran comportamiento de acoso atacando y acosando a intrusos, que practican el cleptoparasitismo y que atacan a las ballenas vivas. Y a ver, no entro ni salgo en que sea especie protegida por ley, pero ¿a qué ya dan un poco menos de pena?