Menos espectáculo y más transparencia

polémica. El vodevil en el concello de Ourense no sólo tiene atónitos a sus vecinos sino que ya empieza a causar estupefacción a nivel gallego e incluso estatal. La crisis de gobierno en esta ciudad, agudizada después de que el PP rompiese temporalmente su pacto con Democracia Ourensana (o lo que queda de ella), hace imprescindible una salida no sólo por el bien de los vecinos sino de la política en general, pues constituye ya el primer escollo para el entendimiento en el arranque de la XI Legislatura en el Pazo do Hórreo. El actual regidor, Gonzalo Pérez Jácome, parece que romperá por fin su silencio después de dos meses sin dar explicaciones ante unas acusaciones muy graves por parte de sus propios compañeros de filas. Ni un escrito pidiendo a la Fiscalía que investigue unas presuntas irregularidades en el manejo de fondos por más de 700.000 euros movieron al primer edil, cada vez más solo, a dar su versión públicamente y enfrentarse a las preguntas de la prensa. Falta hace, desde luego, que muestre la transparencia debida y si el golpe de timón de los del charrán a nivel local, encabezados por el exconselleiro Jesús Vázquez, sirve para conseguirlo pues bienvenido sea. La tercera urbe en población de Galicia merece, desde luego, más gobierno y menos espectáculo. Y también que el Ayuntamiento, como la mujer del César, no sólo sea honrado sino que lo parezca.