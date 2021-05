200 millones. En medio de las adversidades de la pandemia, Galicia puede al fin celebrar una buena noticia que, aunque por esperada, no debe dejar de celebrarse. El Supremo, en línea con su sentencia en relación con Castilla y León, da la razón a la Xunta y le abre la puerta a recuperar 200 millones del IVA correspondientes a diciembre de 2017. Dinero que la Administración central sí había cobrado pero que se negaba a repartir como corresponde escondiéndose tras un tecnicismo heredado, eso es verdad, de la etapa anterior. Un trampantojo para no soltar unos fondos que vendrán muy bien a la caja de los gallegos, primero porque le correspondían y segundo porque según la ministra de Hacienda “no existían”. O al menos así lo explicó una vez María Jesús Montero, en versión Harry Potter, para echar balones fuera y desmentir que La Moncloa se los hubiese quedado. Magia potagia que no se tragó el Alto Tribunal, ajeno a los juegos de manos del Gobierno y que no sólo entiende que se vulneró el derecho a la autonomía financiera, sino que le afea que todas las iniciativas de arreglo extraprocesal resultaran fallidas. Una actitud que abrió un camino largo y tortuoso, pero que al final dio sus frutos. El Ejecutivo central, como dijo Feijóo tras el nuevo varapalo, “no puede hacer lo que le de la gana”. Más le valdría, con este y otros asuntos, dejarse de tantos trucos y llegar a más tratos.