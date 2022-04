Menuda ‘valentía’

En Occidente estamos tan acostumbrados a vivir entre algodones, dentro de una burbuja irreal, que no podemos dar crédito a noticias tales como la masacre registrada en Bucha, un tranquilo pueblo ucraniano en el que, hasta hace poco más de un mes, los abuelos daban de comer a las palomas, los niños acudían a la escuela y en los parques y plazas había ambiente de juego y tertulia. Muchos de esos vecinos, tan parecidos a nosotros, forman ya parte de la historia tras el paseo mortífero protagonizado por las tropas rusas o por los asesinos a sueldo contratados por Putin y su siniestro ministro de Exteriores, Sergéi Lavrov, para sembrar el terror en la población. Lo mismo ocurre con el bombardeo registrado este viernes contra la central ferroviaria de Kramatorsk, donde se concentraban cientos de familias que pretendían escapar del país. Sí, cuesta mucho creer que unos soldados profesionales puedan cometer tales atrocidades y por eso preferimos pensar que la barbarie es obra de mercenarios sin escrúpulos, pero lo cierto es que la historia, incluso la más reciente, está plagada de hechos similares. Miles de mujeres y niñas fueron violadas tras la toma de Berlín por las fuerzas rusas al final de la II Guerra Mundial. En Vietnam se gasearon desde el aire cientos de poblados plagados de niños. Las calles y cunetas de la exYugoslavia se llenaron de cadáveres mutilados, con los ojos quemados y las manos atadas a la espalda... ¿para qué seguir? Lo que ha ocurrido en Bucha no es, en suma, nada nuevo. Era un pueblo normal que se convirtió en un infierno de la noche a la mañana, como ocurre siempre cuando un país sufre una guerra. Por eso es necesario salir de nuestra burbuja y comprobar lo que realmente sucede, por muy doloroso que resulte, en el escenario de un conflicto bélico. Todo ello para no bajar la guardia y perseguir sin descanso a los master of war que no solo condenan a muerte y arruinan la vida a millones de familias, sino que además desconocen que en la guerra también existen normas que prohíben cebarse con la población civil, humillar a los indefensos, vejar a los vencidos o torturar a los prisioneros. En la guerra incluso existe, a veces, la caballerosidad, que empuja a los militares honorables a presentar armas al enemigo cuando demuestra un valor y resistencia fuera de lo común. Tengamos siempre presentes esas buenas prácticas y saquemos los colores a quienes ordenan matar ancianos y violar niñas. Menuda valentía.