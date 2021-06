Miedo a la libertad, miedo a ir sin ‘bozal’

basta dar una pequeña vuelta por las rúas de Santiago para comprobar que la inmensa mayoría de los viandantes no están por la labor de quitarse la mascarilla así por así y que pasará algún tiempo hasta que tiremos definitivamente el bozal al cubo de la basura. Llevamos demasiado tiempo atados a este complemento como para desterrarlo, sin más, de un día para otro, y la costumbre de llevarlo ha calado tanto que algunos hasta sentimos que nos falta algo básico cuando salimos a la calle a cara descubierta, como si nos hubiésemos olvidado el móvil, las llaves, la cartera... o los Donuts. Y aunque sabemos que la policía ya no nos puede multar, ni nadie nos puede llamar la atención por insumisos, muchos seguimos teniendo un cierto miedo a la libertad. Algo tiene que ver el virus, claro, pero hay algo más que nos frena a la hora de comportarnos con la misma desenvoltura que antes. Esa sensación de mal rollo nos invade también, en cierta forma, cuando llegamos a casa de madrugada y las calles están desiertas. Es algo difícil de explicar, pero parece como si alguien te estuviese vigilando de forma permanente a través de cámaras o desde las ventanas para comprobar, pese al fin de las restricciones, si llevas el bozal bien puesto o has incumplido el ya inexistente toque de queda. La situación debe ser parecida a la que sienten los reclusos cuando son liberados y ya no tienen que cumplir las normas carcelarias, o la que experimentan los ciudadanos de cualquier país dictatorial al alcanzar la democracia, o la que perciben los alumnos cuando llegan a la universidad y comprueban que ya nadie pasa lista ni ningún profesor manda a los padres el boletín de las notas. En nuestro caso, recuperar ahora la normalidad supondrá cambiar el chip e imbuirnos de la certeza de que ya nadie podrá llamarnos la atención ni pedirnos el DNI si nos da por sentarnos en un banco a las cinco de la madrugada. Esa era la auténtica libertad y no lo sabíamos. Manda narices con los delirantes tiempos que nos ha tocado vivir.

BEATRIZ CASTRO/Periodista