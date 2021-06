Milagrosa realidad virtual

lo malo de las llamadas fotos de realidad virtual es que muchas veces, por no decir siempre, la proyección futura que realizan los creadores de turno dista una barbaridad de parecerse a la obra recreada cuando esta se materializa. Esto ocurre con frecuencia cuando quieres comprar un coche a distancia y te fías de las imágenes colgadas por el vendedor. Luego, al verlo in situ, suele pasar que la pintura ya no parece tan reluciente, que la masilla aflora por todas partes y que la tapicería supuestamente impoluta está plagada de feos manchurrones. Viene esto a cuento de las fotos virtuales que el Ministerio de Transportes está distribuyendo para informar sobre cómo quedará la futura terminal de viajeros del AVE en Santiago, en las que las dimensiones reales de los espacios en los que se va a actuar parecen haber crecido milagrosamente con el fin de dar un encaje perfecto y armonioso al proyecto. Llama mucho la atención, en este sentido, la enorme amplitud que parece tener el frontal de la estación de tren, hasta el punto de que entre el actual edificio y la calle del Hórreo aparece proyectada una modernísima plaza cuyo tamaño podría hacer palidecer al mismísimo Obradoiro. ¿De verdad esa especie de anfiteatro de talla superlativa va a quedar como se muestra en las imágenes realizadas por ordenador? ¿Cómo es posible que entre la entrada de la pasarela peatonal y el vial del Hórreo aparezca un grandioso espacio cuando la realidad demuestra que esa distancia es mínima? ¿Se cambiará el trazado de la calle para ganar más superficie entre la calzada y el puente acristalado o el plan consiste en retranquear la pasarela? Habrá que esperar a que las obras cojan cuerpo, pero todo indica que en esta ocasión, como casi siempre, la realidad virtual nada tendrá que ver con la real.

BEATRIZ CASTRO/Periodista