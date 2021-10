Mirándose en el espejo del vecino luso

DURANTE EL LARGO TRAYECTO recorrido hasta la repetición electoral de noviembre de 2019, en la que se vio obligado a pactar de forma apresurada con Unidas Podemos, Pedro Sánchez, desechó la fórmula de la Große Koalition que pedía la sociedad española para fortalecer la recuperación de nuestra economía y tenía un único referente: implantar en España un ejecutivo similar al del también socialista António Costa en Portugal. “Un ejemplo contrastado de la posibilidad de formar una alianza de fuerzas de progreso”, dijo el entonces aspirante español tras abrazarse con su colega luso. Los votantes del país vecino tras salir con enormes sacrificios del rescate de la Unión Europea en la crisis financiera provocada por la caída de Lehman Brothers otorgaron una mayoría suficiente a socialistas, comunistas y al Bloco da Esquerda (una especie de Podemos a la portuguesa) para desbancar a los conservadores. Una alianza llamada geringonça (galimatías), preludio de lo que sería el gobierno frankenstein español, que funcionó con soltura aunque con notables diferencias agrandadas en cuanto sus aliados se dieron cuenta de que el primer ministro Costa capitalizaba los éxitos de su ejecutivo. Las municipales de hace unas semanas hicieron el resto y el Partido Comunista Portugués se negó a apoyar los presupuestos destinados a repartir los fondos europeos. Ahora el vecino país se encamina directo a unos nuevos comicios.

Este jueves hubo cumbre hispanolusa en Trujillo y lo primero que hizo Sánchez fue rechazar el aviso portugués, presumir de estabilidad con Unidas Podemos (en medio de la tormenta provocada por el enfrentamiento entre dos vicepresidentas empeñadas en aparentar normalidad en esa cita) y garantizar que se agotaría la legislatura. Donde antes para el presidente había “un ejemplo contrastado de una alianza de fuerzas progresistas”, ahora “son dos realidades completamente distintas” aunque, eso sí, apelando a sus socios en demanda de “una mayoría reforzada para seguir impulsado avances sociales”; es decir, Sánchez no está dispuesto a poner sus barbas a remojo a pesar de ver a Costa simbólicamente rasurado tras la intención de Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de la República, de convocar elecciones anticipadas. Para el primer ministro luso ir a las urnas no es mala solución, pero su colega español rehúye de ellas consciente del desgaste sufrido hasta ahora y a la espera de ver cristalizada una recuperación a lomos de los fondos europeos. Pero eso le obliga a un doble juego: recuperar la confianza de los votantes e impedir consolidarse a Yolanda Díaz y su alternativa de izquierdas. Ya se sabe que en política no siempre funciona eso de ponerle una vela a dios y otra al diablo. Y Sánchez ya lleva muchas balas gastadas.