‘Miscelánea’, a ventá para difundir a historia

REVISTA UNIVERSAL. Os seus responsbles a definen como unha ventá aberta ao mundo para a difusión e o coñecemento da historia, a xeografía, as artes, os traballos,a vida cotiá e moito máis aspectos interesantes da gran comunidade humana que constitúen a vila e as terras da Estrada. Trátase da revista A Estrada, Miscelánea, histórica e cultural, a publicacion anual do museo do pobo estradense Manuel Reimóndez Portela que acaba de presentar o seu número 25. Nun acto celebrado onte no MOME, o seu coordinador, Juan Luis Blanco Valdés, destacou que o proxecto, nacido no 1998 “e froito do entusiasmo e xenerosidade intelectual do seu director Juan Andrés Fernández”, e lembrou que estes cinco lustros produciron un total de 341 artigos de 151 autores, “un acervo que transita por todos os eidos do coñemento”. Parabéns.