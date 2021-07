Moción de censura de Sánchez a medio Gobierno

NUNCA ANTES EN LA HISTORIA de las remodelaciones de gobiernos democráticos se había producido un vuelco semejante: la vicepresidenta primera y seis ministros a la calle en mitad de la legislatura. A nadie debía extrañar que esto ocurriera con Pedro Sánchez, un político que se acostumbró a coleccionar récords: primero en ganar una moción de censura, en presidir un ejecutivo de coalición, en nombrar cuatro vicepresidentas o en presidir el Gobierno más numeroso. Es decir, si tengo que hacer cambios que sean a lo grande.

Lo que sorprende de este vuelco es que se cargue de un plumazo a tres de los pilares que le llevaron a Moncloa: Carmen Calvo, José Luis Ábalos e Iván Redondo y que no promueva, en tan amplia restructuración, a Adriana Lastra, la cuarta de las columnas sobre las que se asentó la mayoría Frankenstein que le permitió llegar hasta aquí. Si alguien tenía dudas quedaron despejadas, al presidente no le va a temblar la mano a la hora de sacrificar las fichas que le molestan y conocido es que todos los cesados se vieron inmersos en polémicas con sus socios. Unidas Podemos, a cambio de tragar con el ascenso de una Nadia Calviño inamovible por los apoyos que tiene desde Bruselas, se cobró la cabeza de Calvo y Ábalos por retrasar dos de los proyectos estrella de los morados, la ley trans y la limitación de precios al alquiler, mientras que Redondo estaba condenado desde que Isabel Díaz Ayuso hizo saltar por los aires la operación Murcia. Descontado que a González Laya se la manda a casa para contentar a Marruecos, a Juan Carlos Campo por su incapacidad para solucionar el agujero negro de la Justicia, que a Isabel Celáa no se le valora ni la aprobación de la nueva ley de Educación y el intrascendente Pedro Duque es la prueba de que los independientes florero no sirven cara a la galería, la clave es echar mano de la cantera socialista.

De ahí un giro copernicano que, disfrazado de rejuvenecimiento (pasa de una media de 55 a 50 años) y municipalista (entran tres alcaldesas de ayuntamientos medianos), en realidad es una moción de censura encubierta del propio presidente a una parte de su Gobierno. Sobre la otra, ya se sabe, Sánchez no ejerce control y Yolanda Díaz se encargó de decirle, y él de filtrarlo, que del cupo de UP no se toca ni al denostado Alberto Garzón. Restan dos años muy duros para los españoles máxime si, como parece, la quinta oleada tumba la campaña turística y los fondos europeos acumulan más retrasos y no se usan para que “nadie se quede atrás”. Muchas empresas y familias han superado el límite de su capacidad de resistencia y es hora de que se mire por ellas. O estos cambios serán otro brindis al sol... de Sánchez.