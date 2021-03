Modelo claro para tratar las basuras

Debate El modelo de tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) de Galicia pivota, fundamentalmente, sobre la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), que da cobertura a 295 de los 313 ayuntamientos de Galicia, pero también sobre otros, como el de Nostián, que cubre la capital coruñesa y los concellos integrados en el Consorcio de As Mariñas; y el de Lousame, que da servicio a los ayuntamientos de la Mancomunidade da Serra do Barbanza. Ayer, las plantas de Lousame y de Nostián se llevaron un susto porque la información trasladada por el Ministerio para la Transición Ecológica a la Consellería de Medio Ambiente en la comisión sectorial no les augura un buen futuro. Según avanzó el departamento autonómico que encabeza Ángeles Vázquez, la Unión Europea dejará de ayudar financieramente a ambas instalaciones por recoger basura mezclada, algo que niegan, y que por ello estarían llamadas a extinguirse. Sogama, por un lado; y Nostián y Lousame, por otro, representan modelos con diferencias. Pero, en todo caso, recibieron partidas comunitarias para su puesta en funcionamiento y después para seguir desarrollando su gestión. Ese comportamiento pone al descubierto la contradicción de la propia UE que dejaría caer algo que ayudó a levantar. Sogama marcó en su día la línea para acabar con miles de basureros. Fue un acierto. Que Lousame y Nostián ayudan es innegable.