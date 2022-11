Montar en bus urbano en Santiago, solo para valientes

DECADENCIA Lo que sucede en Santiago con los autobuses urbanos no es ni medio normal. Vamos a mirar para otro lado, de momento, en lo relativo a la falta de frecuencias o de información sobre los horarios, porque si uno pone toda su fe en la aplicación que nos dice, supuestamente, por dónde andan ya puede ir llamando a un taxi. Pero que la capital gallega siga manteniendo un parque de buses absolutamente desfasado e incluso peligroso no tiene explicación. Lo que sucedió ayer con el bus que comenzó a arder en la zona de San Marcos, que no es desde luego el primer incidente, puede ocurrir un día con el vehículo lleno de pasajeros, y podríamos hablar de un grave accidente. Lo insólito es que llevamos al menos dos largas legislaturas hablando de la renovación del transporte urbano, de un nuevo servicio que nos sitúe por fin en el siglo XXI. Es normal que ayer tanto el PP como el BNG exigieran soluciones, de una vez por todas, al grupo de gobierno. No estamos hablando solo de incomodidad, de falta de puntualidad o de una configuración de líneas que está muy lejos de cubrir las necesidades de los ciudadanos. No se puede promover, por un lado, la milonga de la Smart City, que todos vamos a ser muy modernos y muy ecológicos, y por otra estar soportando un servicio de la época del Nodo. Tiempo ha habido más que suficiente en los últimos años para poner remedio a esta situación, pero llegados a este punto las medidas resultan urgentes. Ni un mes debe pasar sin que se aporten soluciones y se empiece a mejorar de verdad un servicio más que deficiente.