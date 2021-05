Monte do Gozo, visión de futuro

a finales de la década de 1980, Manuel Fraga lanzó una gran ofensiva desde la Xunta dirigida a promocionar Galicia no solo en España, sino en toda Europa y en buena parte del mundo, utilizando como reclamo el Camino de Santiago. Algunos le tacharon entonces de loco, de ser demasiado ambicioso, pero los resultados están ahí. En muy pocos años, gracias a una incesante y eficaz campaña promocional, la Ruta Jacobea multiplicó por muchos enteros el número de peregrinos y el Año Santo de 1993 fue tal éxito a nivel internacional que Galicia se convirtió, para infinidad de viajeros, en ese lugar acogedor y cargado de historia al que había que ir sí o sí. No solo por su monumentalidad, su excelente gastronomía y sus parajes envidiables, sino también por acoger fantásticos conciertos de los mejores artistas del mundo, exposiciones de primera categoría, ferias de todo tipo con una gran tradición y hasta encuentros multitudinarios de jóvenes con el mismísimo papa en el epicentro de la movida. Fue en aquellos tiempos cuando se construyó el Monte do Gozo, obra muy criticada en su día por ciertos sectores supuestamente progresistas

–¿progresistas?– que tildaron el proyecto de despilfarro al entender, de forma torticera, que no tenía ningún futuro. Hoy, treinta y tantos años después, la percepción general sobre dicho complejo ha cambiado de una forma drástica y el sentir común apunta a que si el Monte do Gozo no existiese, habría que inventarlo. Todo ello por el simple hecho de que Santiago necesita un gran complejo de acogida de peregrinos situado donde está, en las afueras de la ciudad pero a un tiro de piedra del Obradoiro, un pulmón en el que poder organizar conciertos para muchos miles de personas y una enorme zona verde para todo el área de Santiago. Disfrutemos, pues, de lo que tenemos gracias a quienes tenían visión de futuro.

BEATRIZ CASTRO/Periodista