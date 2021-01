Movilidad sostenible para afianzar el rural

ayudas La Europa que viene, con directrices claras pilotadas por Alemania, será más sostenible. Los fondos Next Generation (Próxima Generación) con los que la UE regará la reactivación económica y social en los países golpeados por la pandemia contempla partidas generosas de 140.000 millones de euros para España. Y Galicia aspira a beneficiarse de ese reparto con proyectos asentados en bases sólidas que garanticen el apoyo del Gobierno central. El transporte urbano y metropolitano centra uno de los focos en los que la Xunta pone el máximo interés. La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, concretó once proyectos que apuestan por la movilidad sostenible y que aspiran a contar con un respaldo de 400 millones de euros para su ejecución durante los próximos tres años. La partida global del Estado en este ámbito será de 3.300 millones, que se distribuirán entre las 17 comunidades autónomas. Galicia hizo los deberes en tiempo y forma, con sus proyectos diseñados antes del 31 del presente enero, fecha en la que finaliza el plazo para registrar las iniciativas. Una comisión será la encargada de decidir en febrero cuáles serán, finalmente, las escogidas. Con una antropomorfización del territorio en núcleos muy dispersos, nadie mejor que Galicia puede optar a esas ayudas para facilitar no sólo la movilidad urbana sino también rural. Es de justicia, salvo que se quiera enterrar el interior.