Muchas zonas oscuras en torno al ‘Prestige’

Cuando están a punto de cumplirse veinte años de la catástrofe del Prestige, el mundo no olvida lo ocurrido aquel triste 13 de noviembre de 2002 y los días posteriores al naufragio del decrépito monocasco, además de sus consecuencias medioambientales y políticas. Pero lamentablemente tampoco parece existir demasiado interés en saber más sobre los efectos que aún hoy puede tener aquel accidente que dejó un vertido de 77.000 toneladas de fueloil frente a las costas gallegas. Hablamos del desastre ecológico más importante de España, con cientos de playas afectadas y flora y fauna arrasada, de cuya magnitud da idea el despliegue sin precedentes que se movilizó para ayudar en las tareas de limpieza. Más de 30.000 voluntarios que trabajaron a destajo en la recuperación de las zonas afectadas. Su impagable esfuerzo fue vital para revertir en lo posible la desgracia. Sin embargo, dos décadas más tarde todavía reina un gran desconocimiento, al mismo tiempo que siguen apareciendo restos de chapapote en el mar, visibles igualmente en algunas rocas. ¿Cuánto queda por regenerar y cuándo se conseguirá hacerlo? ¿Sigue soltando petróleo el buque hundido? Estas y otras preguntas continúan flotando en el aire y no son pocos los biólogos e investigadores que reclaman más iniciativa para encontrar respuestas. En principio todo parece impoluto, indican, pero basta visitar lugares como Muxía o Carnota, dar un paseo por la zona intermareal de sus arenales, para detectar manchas sospechosas que organizaciones ecologistas relacionan con el barco. Comentan las gentes del mar que conocer su procedencia sería relativamente fácil, pues bastaría con llevar esas muestras a un laboratorio en Barcelona “de referencia mundial”. Pero no se hace. Tampoco se baja al pecio para inspeccionar su estado y si continúa contaminando a pesar de que la tecnología disponible para explorar el fondo marino es muy superior a la que había dos décadas atrás. Ciertamente sería necesaria una inversión considerable, pues una operación así no se soluciona con cuatro duros, pero sin duda ofrecería luz. ¿Y qué hay de los simulacros de cómo actuar en caso de un nuevo siniestro, nada descartable? El último fue “hace 10 o 15 años”... ¿Cuál es la causa de tantas sombras? ¿Falta voluntad política? En torno al Prestige sigue habiendo demasiadas zonas oscuras.