Mucho chascarrillo y pocos fondos

a estas alturas de la legislatura, los españoles nos hemos acostumbrado ya a vivir con un Gobierno de coalición que recuerda a veces –más de las debidas– a un matrimonio malavenido que convive por interés o porque no le queda más remedio. Las diferencias son habituales en cualquier Ejecutivo (no nos olvidamos del G-8 de Mariano Rajoy). Y es lógico que sean más frecuentes si en el consejo de ministros se sientan miembros de partidos diferentes, como es el caso. Pero las fricciones en la alianza entre PSOE y Unidas Podemos, junto a la polarización que marca la escena política española, son ya tan evidentes que las consecuencias sobre el funcionamiento del país empiezan a ser preocupantes. Lo ocurrido este miércoles en el Congreso proporcionó una foto cristalina de la situación. El presidente, Pedro Sánchez, comparecía para dar cuenta del estado de alarma y hacer balance de las cumbres europeas. Para hablar, en fin, de cuestiones tan trascendentes como el reparto los 140.000 millones de euros que vendrán de Europa y que son vitales para la recuperación y la reactivación económica pospandemia. Pero los titulares que nos han quedado de la sesión plenaria poco o nada tienen que ver con eso. Los chascarrillos, las frases para el Twitter, el ingenio para buscar unos pocos segundos de gloria en el telediario... y, sobre todo, el “piénsatelo, no seas cabezón” que la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le profirió en uno de los salones del Congreso y en tensa conversación, al vicepresidente Pablo Iglesias. Imposible esconder ya las fricciones en la alianza de gobierno a costa de la política social, los desahucios, las pensiones, el salario mínimo interprofesional o la semana laboral del cuatro días. Imposible también pasar por alto la ausencia de altura de miras de los políticos metidos a actores –los hay en todos los partidos– en un Congreso que recuerda a veces a un club de la comedia –de la tragicomedia, más bien– . Reímos con los chascarrillos y lloramos porque el debate sobre la gestión y reparto de los fondos europeos, lo que de verdad importa, ha vuelto a pasar con más pena que gloria. Sí nos ha quedado claro que Pedro Sánchez sigue haciendo oídos sordos a la petición de algunas comunidades –Galicia entre ellas– para que se las haga partícipes. Y que continúan vivos los temores de que la distribución del dinero acabe viciada de arbitrariedad, alrededor de una mesa en la que solo se sentarán presidente y ministros, y a la que Iglesias y los suyos llegan bajo presión después de otro rifirrafe con sus socios. Una desavenencia más que podría quedar en anécdota si no fuera porque en esa mesa nos jugamos mucho.