Nada é suficiente no tocante á educación

O novo modelo de ABAU está a xerar o rebumbio esperable entre as diferentes administracións. Concretamente, a Xunta vén de facer públicas as súas críticas, que abarcan prácticamente a totalidade da proposta presentada por Pilar Alegría o pasado xullo. Alegan dende a Consellería de Educación que “dilúe materias”, promove “desigualdades” entre territorios e abre a porta a unha subxectividade que podería facer necesario contar con varios correctores para unha mesma proba, ademais de acabar coa “cultura do esforzo”. Críticas lóxicas e con fundamento, algunhas delas arredor de demandas de hai anos (como unha proba única en todo o Estado) que se impoñen ante unha proposta totalmente novidosa no noso territorio. Con todo, resulta tan absurdo intentar poñer fin a un sistema de avaliación baseado na asimilación de contidos para devolvelos nun exame? Acaso é mellor a cultura do esforzo, que premia a quen ten o hábito de estudar e memorizar un temario, a fomentar un sistema no que a ensinanza vaia da man da promoción do pensamento crítico? O Ministerio de Educación, sen dúbida, non vai a conseguir mudar un sistema centenario baseado na examinación por materias, pero quizáis vaia en bo camiño (que non “o bo camiño”), e, se ben hai cuestións reprochables, sería agradable ver consenso por parte das administracións nos eidos positivos, a pesar das cores políticas.