Nadie debería sufrir desamparo

POR DESGRACIA, las noticias que informan sobre sucesos muy tristes protagonizados por mayores que viven solos son cada vez más frecuentes en los medios de comunicación. Hay ancianos que mueren en soledad dentro de sus domicilios y cuyos cadáveres son descubiertos días, semanas o incluso meses después porque nadie dio la voz de alarma, mientras que otros pasan a veces muchas horas tirados en sus casas, tras sufrir una caída, porque carecen de recursos para pedir auxilio. En Santiago, ciudad en la que viven solos casi cinco mil jubilados, también son habituales este tipo de sucesos. De hecho, rara es la semana en la que el parte policial no refleja varias intervenciones de este tipo, cuestión a la que también hicieron referencia los bomberos durante la rueda de prensa que ofrecieron para dar cuenta de las emergencias atendidas en 2020. Entre ellas, figuran setenta entradas en domicilios para auxiliar a personas que no podían moverse, cifra altísima que refleja la magnitud del problema y el desamparo que afecta a un porcentaje significativo de los mayores que viven sin compañía alguna. Por todo ello, hay que celebrar la noticia adelantada hace muy pocas fechas por el alcalde en torno a la inmediata puesta en funcionamiento de un centro de emergencias que estará operativo las 24 horas del día y en el que colaborarán varios organismos municipales e instituciones como Cruz Roja. Ahora solo cabe esperar que dicho programa contemple el reparto, entre todos los interesados, de dispositivos eficaces y fáciles de utilizar que permitan a los vecinos más vulnerables emitir una señal de alarma aunque no lleven el teléfono móvil encima o estén imposibilitados para moverse. Mecanismos de ese tipo los hay a montones, así que nadie debería padecer desamparo. Ya bastante triste es sufrir la soledad cuando no es elegida.

BEATRIZ CASTRO/Periodista