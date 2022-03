Nadie se adapta a 21 días de guerra

en este mundo hay multitud figuras que interesan conocer y una es sin duda la de Maxwell Maltz --el famoso cirujano plástico de la Universidad de Columbia (allá por los viejos años 50) que empezó a darse cuenta del curioso patrón que predominaba entre sus pacientes--. Cuando les operaba la cara, cambiando algún rasgo de su rostro facial, tardaban 21 días en acostumbrarse a su novedoso aspecto. Poco después, el especialista también observó que el síndrome del miembro fantasma --ese que hace que sientas una pierna aun cuando ya no la tienes-- seguía el mismo patrón de las tres semanas en los amputados. “Estos y muchos otros fenómenos observados comúnmente tienden a mostrar que se requiere de un mínimo de 21 días para que una imagen mental establecida desaparezca y cuaje una nueva”, escribió en una de sus obras, Psico Cibernética: el secreto para mejorar y transformar su vida, pero entre esos fenómenos seguro no contempló --y si lo hizo erró-- la terrible imagen que deja la guerra. Esa no se esfuma de la mente, aún menos cuaja. Es imposible que alguien se acostumbre a vivir con la violencia. Y eso lo saben bien en Ucrania... Tras tres semanas, ese periodo mágico que definía Maltz, Moscú reniega a anclarse en la agresión y junto a Kiev da el primer gran paso para avanzar hacia la paz. Para volver a la normalidad, porque “toda guerra acaba en un acuerdo”, y para que la vigésimo primera jornada de invasión (ayer) sea de las últimos y no de las primeras de este gran caos.