¿Nadie se quedará atrás? Venga ya...

ENTRE las frases animosas de Pedro Sánchez, al estilo de que “nadie se quedará atrás” o “saldremos reforzados” (de la pandemia, se entiende), y la realidad media un abismo cada vez más grande. Porque lo cierto es que muchos cientos de miles de españoles ya se han quedado a mucha distancia, la mayoría con escasas posibilidades de subirse de nuevo al carro del que les bajó el COVID, y la única realidad es también que muy pocos saldrán reforzados de esta lucha contra el virus. Las cargantes sentencias del presidente del Gobierno no son más, en suma, que argumentos banales que parecen elaborados por algún coach de tres al cuarto al que le han encargado imprimir algo de esperanza a una sociedad que ya está harta de aguantar cuentos infumables. ¿Nadie se quedará atrás? Que el Ejecutivo pregunte al respecto, por ejemplo, a los comerciantes compostelanos, a ver qué opinan. Aunque no hace falta que lo hagan, porque la asociación Santiago Centro ya se ha preocupado de realizar un sondeo y los resultados no pueden ser más demoledores. De hecho, el pesimismo y la incertidumbre es de tal calibre en el sector que casi la mitad de los pequeños empresarios radicados en la zona más comercial de la ciudad, el Ensanche, estiman que tendrán que cerrar sus tiendas para siempre en el plazo de tres meses si la crisis no remite. La situación es peor aún en el casco histórico, más dependiente del turismo, donde el crac definitivo podría afectar a ocho de cada diez negocios si el bloqueo de fronteras no se levanta en un corto plazo de tiempo. ¿Cómo mantener en pie una pequeña empresa cuando los ingresos son irrisorios, los gastos e impuestos no disminuyen y las ayudas son apenas unas migajas? Saldremos reforzados, dicen en Madrid. ¿Quiénes? La respuesta es sencilla: los especialistas en pisar moqueta.

BEATRIZ CASTRO/Periodista