Nadie se transformará en un caimán

DESPUÉS de nueve largos meses de espera, hoy es el día en que todo puede empezar a cambiar. Por supuesto para bien. La llegada de las primeras vacunas a nuestro país, uno de los más golpeados del mundo por la pandemia, abre una nueva etapa de esperanza que muy probablemente, dentro de unos meses, culminará con el arrinconamiento casi total de un virus que ha puesto al mundo entero patas para arriba, ha hecho temblar los cimientos de la economía globalizada y ha llevado casi al crac incluso a los sistemas sanitarios más avanzados. A punto de concluir el año más terrible de nuestra historia reciente, ahora sí parece que estamos al principio del fin. Las distintas vacunas puestas en circulación cuentan con los avales científicos más rigurosos, han demostrado una altísima eficacia en las pruebas previas realizadas y de momento ninguna de las personas que ya han recibido la dosis se ha transformado en “un caimán”, como alertaba hace pocos días el lamentable presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, uno de los gobernantes más irresponsables, necios y populistas de espectro internacional. Posiblemente algunos políticos de esta calaña, ayudados por no pocos insensatos con cierta influencia en las cloacas de las redes sociales, tienen parte de la culpa de que, por extraños motivos que se escapan totalmente de la razón, muchas personas tengan un temor irrefrenable a ser vacunadas contra el COVID. El porcentaje de temerosos no es precisamente pequeño. Un reciente estudio publicado en España refleja que, pese a que el recelo tiende a disminuir en la población, aún hay más de un 20% de ciudadanos que no están dispuestos a ser inoculados con medicamentos biológicos que, en su opinión, pueden hacer más mal que bien debido a que no han sido suficientemente probados. El miedo es libre y respetable, así que a nadie se le puede obligar de forma expresa a ser vacunado. En una sociedad avanzada, respetuosa y libre tampoco sería de recibo marcar con una cruz a los negacionistas o crear listas públicas de apestados. Ese jamás debería ser el camino, pero las autoridades sí están obligadas a poner en marcha mecanismos de control que garanticen que unos pocos no tengan el poder de poner en peligro a la sociedad en su conjunto. Así, al igual que hasta ahora se han exigido pruebas PCR y test de distintas variedades a viajeros de todo tipo, se ha limitado la movilidad de millones de personas y se ha obligado a infinidad de ciudadanos a enclaustrarse en sus casas, nadie debería llevarse las manos a la cabeza si es necesario imponer ciertas medidas restrictivas a quienes se nieguen a pasar por el aro de la vacunación. Tiempo habrá de rectificar si los vacunados nos vamos transformando en caimanes.