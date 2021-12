¿Navidades sin restricciones?

A UNA SEMANA DE LA NOCHEBUENA, la curva de la sexta ola sigue en tendencia ascendente. Sólo ayer, el registro de casos del Sergas sumó 1.216 casos, camino ya de los 13.000, con una incidencia acumulada a catorce días de 497 positivos por cada cien mil habitantes, casi 25 puntos más que la media de España. Justo hace un año, el 16 de diciembre del aciago 2020, había en la comunidad 5.716 casos. Pero las mediciones en la pandemia han cambiado mucho. Con la inmensa mayoría de la población vacunada, la IA ha pasado a ser un dato secundario, y los expertos que evalúan los efectos de la covid se fijan ahora más en los ingresos hospitalarios. En ese parámetro la sexta ola está siendo, sin duda, más benévola. Hace un año –Santiago estaba a punto de volver al cierre perimetral– había 375 personas ingresadas con covid en los hospitales gallegos, 56 de ellas en las unidades de cuidados intensivos. Según los datos de ayer, hay 276 ingresados y 49 en uci. La relación respecto a los infectados es mucho menor y el dato de que el 27 % de los hospitalizados ahora por coronavirus no está vacunado avala la fortaleza que dan las dosis de Pfizer, Moderna, Astrazéneca o Jansen frente al virus. Aunque hay expertos que ya están alertando de que es necesario dar un paso atrás en la desescalada y volver a imponer algunas restricciones, el comité clínico gallego ha optado esta vez por esperar y acelerar la inmunización con la tercera dosis, cuestión esta en la que Galicia ha vuelto a ser avanzadilla de España. Por eso no será hasta dentro de unos días –a principios de la semana que viene, según dijo ayer Feijóo– cuando se despeje la duda de si se establecerán nuevas limitaciones para esta Navidad. Probablemente –lo apuntó también el presidente– no habrá cambios. Pero hay ahora una sensación de confusión entre la población que conviene resolver cuanto antes. Se nos ha dicho hasta el momento que lo recomendable para las fiestas es mantener la prudencia y no hacer grandes celebraciones, que las cenas no deberían pasar de los ocho o diez comensales y que lo mejor es seguir aplicando aquello que se sabe que funciona para evitar contagios: mascarillas, distancias, ventanas abiertas y, sobre todo, vacunas. La cuestión que se plantea es si llegan solo las recomendaciones, si a base de pinchazos nos confiamos demasiado y hemos bajado la guardia más de lo que deberíamos. Lo sucedido con la cena de residentes del Clínico, y otras que saldrán, nos pone a todos en alerta. No vaya a ser que, de nuevo, el empeño en salvar la navidad nos cueste un disgusto. Y entonces diremos eso de tropezar dos veces en la misma piedra.