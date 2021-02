Necesidad urgente de entendimiento

CATALUÑA Y ESPAÑA tienen un grave problema de difícil solución si todo el mundo insiste en permanecer en esta especie de agujero negro. Las elecciones de la pandemia volvieron a subrayar las contradicciones: el independentismo no sufre más desgaste que el de la abstención y el constitucionalismo no es capaz de convencer. No hay vuelta de hoja. La suma de ERC, Junts y los antisistema de la CUP le posibilitaría seguir en el Govern convirtiendo en intrascendente el efecto Salvador Illa del PSC que, como ocurrió en 2017 con Ciudadanos e Inés Arrimadas, ganando las elecciones no podrán gobernar. En ese lado del tablero no hay suma de votos solo trasvases puntuales. Es decir, no queda más remedio que buscar una difícil fórmula de entendimiento habida cuenta de que una buena parte de los independentistas anunciaron que “volveremos a hacerlo”... sin condicional. Y el núcleo duro de los constitucionalistas tienen capacidad de veto en Madrid, máxime tras la estrafalaria decisión de aplicar un cordón sanitario al PSOE.

Pero aunque todo siga igual la situación no es la misma. Los socios no se entendieron en el Govern y llevan enfrentados desde que Quin Torra anunció la convocatoria electoral. ERC y Junts se pasaron la campaña con reproches muy directos. No son solo diferencias ideológicas, que las hay por más que la soberanía les una, sino que ahora hay conflictos personales que quedaron patentes estos días.

¿Hay una solución? Desde el punto de vista constitucionalista no hay posibilidad alguna de conseguir una mayoría, ni siquiera frankistein, por tanto la pelota está en el revuelto tejado independentista; es decir, más de lo mismo. La única alternativa sería un ejecutivo de izquierdas entre PSC, ERC -con apoyo de los comunes- por la que apuestan desde Euskadi, donde se mira todo con una perspectiva distinta y con un titular en el que coinciden de PNV a Bildu que debería marcar el camino: “Cataluña debe pasar página, necesita un gobierno que gestione de una vez”. Ahí radica el problema. Desde que se inició el procés en la antaño comunidad más próspera de España se produjo un mayor descenso del PIB, se desplomó el consumo, bajo la inversión extranjera y aumentó el desempleo.

La recuperación depende de los fondos europeos y Bruselas está muy vigilante, véase Italia donde hubo que echar mano de Mario Draghi, por lo que este 15-M debería ser el punto de partida de un gran acuerdo para poner fin a este problema. Es necesario un entendimiento, que pasa por recuperar lo que en su día se llamó el seny, con Madrid y abordar las aspiraciones secesionistas desde el acuerdo y no con más enfrentamientos.