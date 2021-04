Negacionismo o simple miopía

POLÉMICA No le falta razón a Alberto Núñez Feijóo cuando reflexiona y dice que el Gobierno de Pedro Sánchez parece negacionista por no dar alternativas al estado de alarma ante la situación que se vive con la pandemia y los retrasos en el proceso de vacunación. No es el único que se enroca ante la falta de alternativas legales para poder aplicar medidas que, los datos lo certifican, se demuestra que son eficaces. El propio lehendakari, Iñigo Urkullu, está reclamando una prórroga de la situación actual ante el imparable avance de los contagios en Euskadi, la comunidad con la mayor incidencia acumulada de España. El PNV es socio preferente del ejecutivo de coalición, algo que no debería olvidarse. Pero hay más, Castilla y León, donde gobiernan PP y Ciudadanos, y Castilla La Mancha, donde lo hace el propio PSOE, se suman a idéntica petición. Otras comunidades van más allá: Cataluña, como hizo Galicia, quiere modificar su ley de salud para tener cobertura jurídica mientras Asturias y Andalucía buscan alternativas.

Es decir, más de media España está pidiendo a un Pedro Sánchez que presume de cogobernanza, garantías para poder implementar restricciones... solo en el caso de ser necesarias, pero el presidente hace oídos sordos a las demandas demostrando una falta de sensibilidad insultante o, como dice Feijóo, se volvió negacionista. O lo parece.