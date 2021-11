Negociaciones teledirigidas

EL ACUERDO ES QUE NO HAY ACUERDO. Al menos, por ahora, en cuanto a la reforma de la financiación autonómica, el puzle más enrevesado, o uno de los que más complicada solución tiene, de los que ocupan ahora la mesa del Gobierno. Las piezas son difíciles de encajar porque cada comunidad defiende las cuentas en el reparto del dinero según los criterios que más le conviene, lo cual entra dentro de la lógica. Tan compleja es la solución que el problema se arrastra desde hace años. El actual modelo se aprobó en 2009, con Rodríguez Zapatero como presidente. Aquel parto ya no fue fácil y la criatura nació con caducidad fallida, porque desde 2014 sobrevive prorrogado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se autoimpuso el mes en curso como momento de arranque para las negociaciones. Pero hete aquí que el Gobierno, falto de apoyos en toda cuanta negociación se precie, se enfrenta en esta ocasión con que buena parte de los presidentes autonómicos –incluidos los del PSOE– están dispuestos a dejar al margen las siglas de su partido para luchar por aquello que más le conviene a los ciudadanos de sus territorios. Se han formado frentes –si se les puede llamar así– en los que, desde el diálogo, presidentes de diferentes partidos buscan aunar posturas y hacer fuerza en las negociaciones sobre la financiación de las autonomías. En ese escenario se enmarca la reunión convocada a finales de este mes por el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, junto a sus homólogos de Castilla y León, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura y La Rioja, todas comunidades en las que preocupa la pérdida de población, la dispersión o el envejecimiento. Otras, como Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía han hecho también lobby porque sus intereses se mueven con otros parámetros. Madrid y Cataluña van por libre, pero, en sí mismas, son polos poderosos. La reunión celebrada ayer en Ferraz sólo se puede entender como un intento fallido del PSOE para desactivar frentes y buscar el respaldo de sus barones a lo que dicte el Gobierno. Pero al final, ha sido el partido quien ha tenido que asumir que los presidentes autonómicos priorizan, ante el puño y la rosa, que los ciudadanos a los que se deben no queden malparados en la prestación de servicios públicos . Y que menos sentido que los frentes formados por las autonomías tienen los frentes partidistas. O, lo que es lo mismo, que las negociaciones sobre la financiación no han de ser teledirigidas por Ferraz ni Génova. Aclarado eso, queda lo más difícil: encontrar un modelo justo, equitativo y solidario. Para que no haya españoles de primera y segunda división.