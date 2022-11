Ni catastrofismo, ni triunfalismo excesivo

En medio de una crisis inflacionista como hacía décadas que no se recordaba y de fuertes incertidumbres derivadas del conflicto de Ucrania, siempre es una buena noticia que se reduzca el número de parados y avance la afiliación a la Seguridad Social. Independientemente de la lectura política que se quiera dar, es evidente que el mercado laboral aguanta a pesar de las tensiones. En un período tradicionalmente poco propicio como octubre, justo después del verano, las oficinas del antiguo Inem terminaron en el conjunto del Estado con 27.027 desempleados menos en relación a septiembre –en Galicia la rebaja fue de 389– su mayor retroceso en este período dentro de la serie histórica. Todo ello aderezado con un fuerte aumento de la contratación indefinida, que es lo que establece la reforma abanderada por la ministra del ramo, Yolanda Díaz, aprobada en abril. Sin embargo, muy lejos de querer entrar en el club de los “agoreros”, como se refiere el Gobierno a quienes no le aplauden, hay que decir que el país no está en condición de permitirse celebraciones por todo lo alto, especialmente si se realiza una comparativa con nuestro entorno. España, según Eurostat, continúa liderando a nivel europeo la tasa de personas que buscan una colocación, con un 12,7 %, duplicando el 6,6 % que merca la zona euro, por delante de Grecia (11,8%) y Chipre (8%) y a una distancia sideral de Chequia (2,2%), Polonia (2,6%) o Alemania y Malta (3% en ambos casos). De los casi tres millones de ciudadanos que no tienen trabajo, 522.000 son menores de 25 años, un porcentaje del 32,1%, también a la cabeza de entre los Veintisiete. A mayores, como advirtió este mismo jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no puede echarse en saco roto el enorme incremento de los fijos discontinuos, que figuran como demandantes ocupados cuando están sin actividad. Una modalidad, cuyas bajas por no superar los periodos de prueba se multiplicaron por nueve, que creció en 1,7 millones en comparación con la misma etapa de 2021. Y por último está el problema de las vacantes sin cubrir, 145.000 en total, un incremento del 35 % en relación a 2019, que se explica en buena medida por el crecimiento de sectores donde existe un déficit de personal cualificado al , como la hostelería y la construcción, al que habrá que responder. En resumen: catastrofismo no, lanzar cohetes tampoco.