Ni huele mal ni vierte residuos

sentido común. Las dos Galicias llevan años enfrentadas a muerte por

ENCE. La, según definen algunos, tristemente célebre biofábrica ubicada en Pontevedra, al lado de la ría, ha sido, es y será caballo de batalla para la oposición desde hace décadas. Y continúa. Se atribuye al entonces presidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño una frase muy explícita cuando le animaban a tomar decisiones a favor de mantener los puestos de trabajo en Lourizán. Respondió: “Imposible. No puedo defender de ninguna manera la continuidad de la fábrica. Participé desde que tenía 17 años en todas las manifestaciones pidiendo a gritos su cierre”.

Mientras, a 180 grados de temperatura emocional, hay quien piensa lo contrario. La autorización municipal sancionada por José Filgueira Valverde, ensalzado por su cultura y denostado por ejercer como alcalde franquista, representó el primer salto hacia la industrialización y supuso el aprovechamiento de los recursos madereros.

Miles de personas vieron como sus recursos y nivel de vida subían como la espuma. Se pusieron en valor terrenos improductivos, se crearon empresas de transporte, se pasó de la miseria a un salario fijo al mes y, pese a los quebrantos medioambientales, se abrió paso hacia la modernidad.

Lástima que la empresa no reaccionara a tiempo cuando Pontevedra era igual a podredumbre. Los malos olores de cada día, que se acrecentaban en función de cómo soplara el viento, convirtieron a su entorno en una especie de estercolero. Los viajeros tenían que cerrar las ventanillas para no contaminarse. Ahí comenzó a germinar la pancarta mil veces repetida de ¡¡Ence fora!! Fue el leitmotiv de la oposición.

Un gobierno de Madrid otorgó en 2016 la prórroga por 50 años de la concesión, y otros 10 más imponiendo duras condiciones, obligando a destinar 70 millones para mejoras ambientales, casi 50 más para procesos tecnológicos y 180 destinados a labor social en el municipio. Con el compromiso de mantener cinco mil puestos de trabajo en el sector forestal fabricando celulosa, material reciclable sustitutivo de los derivados del plástico.

Ence no es lo que fue. Ya no huele mal, ni vierte residuos contaminantes, su tecnología está al nivel de las más exigentes empresas del sector en los países escandinavos... y aun así, la Audiencia Nacional, implacable, decide su cierre. Churchill, el estadista de las grandes frases, resumió de maravilla lo que debería ser un juez: “Lo más importante es tener mucho sentido común, y si además sabe algo de Derecho, es más que suficiente”. Presumiendo de que en la AN saben de leyes, ¿dónde está el sentido común?