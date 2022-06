No caer en el “aquí no ha pasado nada”

RÁPIDO Y CONCISO –como su propio inicio– ha sido el final que ha tenido la revoltosa crisis entre Medicina Interna y la Consellería de Sanidade. Ante unos profesionales exhaustos, a los que poco más les quedaba por decir tras denunciar su particular situación de “maltrato profesional” en el Sergas, el departamento que dirige Julio García Comesaña parece haber estado a la altura; y en solo unos días, pese a la apretada agenda del titular sanitario, ha tenido tiempo de sobra para mantener una reunión “cordial” con los especialistas. En ella ha logrado insistir en la importancia de conservar las vías comunes de diálogo, “como siempre se hizo”, pero también, y lo verdaderamente importante, ha conseguido aportar y acordar soluciones. Toca ahora no caer en la tentación de pensar que todo está arreglado, de que aquí no ha pasado nada, porque sería erróneo. Y es que no vale con pensar que tenemos 14,5 especialistas por cada 100.000 habitantes frente a los 11,8 de la media española. Porque en el juego de quién está peor, todos perdemos. Galicia lo hace en edad, tanto de sus internistas (el 49,7% de los gallegos tienen más de 50 años frente al 37,7% de los españoles), lo que indica que se jubilarán antes y que hace falta un relevo más temprano, como de sus pacientes (la edad media gallega es de 47,74 años, cuatro más que la española), lo que evidencia que seguramente atenderán muchas más patologías. Quizá por eso se quejaban nuestros profesionales...