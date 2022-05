No defraudar en campo contrario

EN MEDIO DEL RUÍDO MEDIÁTICO de vez en cuando conviene detenerse en algunos columnistas que invitan a la reflexión. Uno de ellos es Màrius Carol que tras pasar por El Periódico, El País o La Vanguardia, diario del que fue director hasta 2020 y del que es columnista destacado, es un profesional de reconocido prestigio, a la derecha y a la izquierda. No es persona de halago fácil, más bien al contrario, ni de aquellos que escriben al dictado. A estas alturas de su vida profesional está por encima del bien y del mal; es decir, de todo tipo de presiones. Por eso lo que dijo sobre la presencia de Alberto Núñez Feijóo en las jornadas del Cercle d’Economía va a misa, como antaño se afirmaba. La cumbre de los empresarios catalanes sirve para tomar el pulso a la situación política española. Este año acudía Pedro Sánchez y también lo hacía Ursula von der Leyen, la presidenta de la comisión Europea y por eso esta reunión tenía especial relevancia. El empresariado catalán tiene la virtud de chequear siempre a gobierno y oposición y el paso de Pablo Casado los años anteriores fue intrascendente. Lo de Feijóo en esta ocasión era distinto. La situación es harto complicada y las recetas del líder de la oposición interesaban. A pesar de jugar en campo contrario, según Màrius Carol, el presidente del PP no defraudó. Al contrario paso con nota el examen y superó con amplitud a Sánchez a pesar del apoyo protocolario que le proporcionaba Von der Layen. “En estas cinco semanas pilotando esa aeronave averiada que era el PP, (Feijóo) ha conseguido que retome el vuelo”, escribió el exdirector de La Vanguardia. “El empresariado catalán tenía ganas de que el líder del centroderecha le hablara desde la moderación. Al acabar su intervención la satisfacción resultaba evidente en los pasillos del hotel W”, añadió en su columna que fue retuiteada hasta la saciedad entre aquellos que manda en nuestro país. Carol, insistimos en que no es un don nadie sino que cuenta con predicamento, señaló que “Feijóo es un galleguista convencido, no un oportunista con un discurso para las periferias”. El todavía presidente en funciones de la Xunta sabe que para llegar a Moncloa necesita crecer en Cataluña y Euskadi. Su intervención en el Cercle, que apagó completamente a la de Pedro Sánchez, es un ejemplo de que va por el buen camino. Solo le falta concretar sus ofertas. Y huir de Vox.