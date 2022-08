No es el fin, es el principio de la ruta

ESPERANZA Atribuyen a Johann Wolfgang von Goethe la frase de que “Europa se hizo peregrinando a Compostela”. Sea apócrifa o palabras originales lo cierto es que ese pensamiento fue tomando fuerza a lo largo de los años y el propio consejo de Europa lo declaró como Itinerario Cultural Europeo reconociendo que nuestra Ruta Xacobea es, como dicen los expertos “sinónimo de concordia, tolerancia, entendimiento y conocimiento”. Unos valores que la impulsaron por encima incluso de las diferencias religiosas (peregrinan gentes de todas las confesiones), estatus sociales o cuestiones políticas. En el antiguo hospital de Roncesvalles, justo al pie del Camino, se podía leer que “la puerta se abre a todos, enfermos y sanos; no sólo a católicos, sino aún a paganos, a judíos, herejes, ociosos y vanos; y más brevemente, a buenos y profanos”. Ese es el espíritu de esta ruta que en el mes de julio batió todos los registros, lo cual es un motivo de esperanza en estos momentos que invitan al desánimo. Personas de todos los rincones que buscan caminando fuerzas para sacudirse los problemas que les acechan y que encuentran en Compostela un bálsamo como lo demuestra la emoción de todos aquellos que llegan a la plaza del Obradoiro. Desde aquí no nos queda más que hacer nuestra la frase de Paulo Coelho: “Santiago no es el final del Camino, sino el principio”.