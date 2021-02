No hay brotes verdes, solo páramos desiertos

EL ÚLTIMO informe sobre el paro en España mete tanto miedo que los analistas serios ponen cada vez más en duda que el país pueda levantar cabeza, si la situación no se endereza, a corto y medio plazo. Muy preocupante es que la cifra de parados se haya disparado de nuevo hasta casi los cuatro millones, pero aún lo es más que el porcentaje de desempleados jóvenes –menos de 25 años– vaya camino de alcanzar el 50 %, lo que supone el triple, ahí es nada, de la media registrada en la OCDE. Si a todo esto le sumamos los casi 800.000 trabajadores que están en ERTE, colchón que algún día perderá todo el mullido, podemos afirmar que España está sumida en una tormenta perfecta de la que será dificilísimo salir. ¿Cómo ha podido ocurrir semejante debacle en un país con un volumen tan alto de universitarios? Nuestros gobernantes de antes y de ahora tendrán que entonar alguna vez el mea culpa y reconocer que lo han hecho no mal, sino lo siguiente, al diseñar durante las últimas décadas unas políticas de empleo con resultados catastróficos, pero de momento no parecen ir por ahí los tiros. De hecho, algunos irresponsables se empeñan incluso en ver brotes verdes donde solo hay páramos desiertos. Bajando al ruedo local, el único brote con algo de color que se contempla en el horizonte de Santiago es el polo de innovación biotecnológica que se va a construir en el polígono de A Sionlla, un proyecto riguroso y realista que impulsará la instalación en nuestra ciudad de empresas potentes relacionadas con un sector al alza y que necesitan personal científico y técnico con una alta cualificación. Es decir, trabajadores que ahora tienen que buscarse los garbanzos en otros países porque aquí solo les ofrecemos sueldos de miseria. El futuro pasa por ahí, no por seguir incrementando el número de copas que servimos a los turistas.

BEATRIZ CASTRO/Periodista